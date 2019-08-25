Вход на станцию метро "Арсенальная" могут ограничить
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вход пассажиров на станцию метро "Арсенальная" Киевского метрополитена могут ограничить. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Киевского метрополитена.
"Сегодня, 25 августа 2019 в связи с проведением праздничного конценрту на Певческом поле Печерского ландшафтного парка возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станции "Арсенальная"", - сообщили в метрополитене.
Напомним, с 25 августа в кассах на 10 станциях метро приостановили продажу и пополнение карт метро.