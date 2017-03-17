Вхід на станціях столичного метро обмежать через матч "Динамо" - "Чорноморець"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Чорноморець” (Одеса), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену, передає УНН із посиланням на прес-службу столичного метро.

В прес-службі зазначили, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Як повідомляв УНН, в Києві відкрили виставку до сторіччя Української революції 1917 року.

Таокж нагадаємо, що 1 квітня з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту вул. Малою Житомирською, Софійською, пров. Рильським, Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської) у зв’язку з проведенням фестивалю “Французька весна в Україні” на Софійській площі.

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