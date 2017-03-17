Вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Черноморец"

В пресс-службе отметили, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщал УНН, в Киеве открыли выставку к столетию Украинской революции 1917 года.

Также напомним, что 1 апреля с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта ул. Малою Житомирскою, Софийскою, пер. Рыльского, Владимирским проездом и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) в связи с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади.