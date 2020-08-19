"Визволитель Криму": у Києві планують встановити пам’ятник Петру Болбочану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Києві планують встановити пам’ятник визволителю Криму від більшовиків Петру Болбочану: відкриття орієнтовно відбудеться 5 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Інституту національної пам’яті.
"У Києві планують встановити пам'ятник українському військовому діячеві та визволителю Криму від більшовиків Петру Болбочану. Відкриття планується 5 жовтня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, Офіс Президента та уряд зроблять внесок у благодійний фонд і сприятимуть організації встановлення монументу Герою України - астронавту Леоніду Каденюку.
У Києві планують встановити пам'ятник українському військовому діячеві та визволителю Криму від більшовиків Петру Болбочану.
Відкриття планується 5 жовтня. Детальніше за посиланням: https://t.co/ydfCY9ssDE pic.twitter.com/JROTIr97uF