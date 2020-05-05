Визнання УПА борцями за незалежність підтримують 44% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність країни підтримує майже половина населення. Такими є результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
Так, визнання воїнів УПА борцями за незалежність України підтримують 44% українців, ще 22% — проти цього рішення. Для 16% це байдуже і ще 17% громадян не визначилися із відповіддю. Очікувано більш схвально до цього рішення ставляться на Заході та в Центрі.
Визнання воїнів УПА борцями за незалежність у Східному та Південному регіонах підтримують та не підтримують приблизно однакові частки по 30% громадян.
Дослідження проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Як повідомляв УНН, минулого року Уряд затвердив Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які визнані борцями за незалежність України в ХХ столітті.