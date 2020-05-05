Признание УПА борцами за независимость поддерживают 44% украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Признание воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость страны поддерживает почти половина населения. Таковы результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, передает УНН.
Так, признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживают 44% украинцев, еще 22% — против этого решения. Для 16% это безразлично и еще 17% граждан не определились с ответом. Ожидаемо более одобрительно к этому решению относятся на Западе и в Центре.
Признание воинов УПА борцами за независимость в Восточном и Южном регионах поддерживают и не поддерживают примерно одинаковые доли по 30% граждан.
Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Как сообщал УНН, в прошлом году Правительство утвердило Порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, признанным борцами за независимость Украины в ХХ веке.