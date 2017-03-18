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Визначні місця світу підсвітили зеленим кольором до Дня Святого Патріка

Київ • УНН

 • 25072 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Визначні місця по всьому світу були підсвічені зеленими барвами з нагоди Дня Святого Патріка, небесного покровителя Ірландії, передає УНН з посиланням на Euronews.

Серед визначих місць, що були підсвічені, були Велика Китайська стіна, Колізей у Римі, Лондонське око, Ніагарський водоспад та статуя Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро.

В усіх країнах, де вшановують Святого Патріка, люди вбралися у зелене, пили пиво і влаштовують паради. Масштабне барвисте і музичне дійство відбулося у Нью-Йорку. У США це свято давно набуло популярності завдяки великій ірландській діаспорі.

Традиційні паради, фестивалі та танці кейлі відбулися і в самій Ірландії. Понад 600 тисяч людей зібралися помилуватися традиційною костюмованою ходою у Дубліні.

Як повідомляв УНН, День святого Патріка — свято, що відзначається 17 березня в пам’ять святого Патріка. В Ірландії, Північній Ірландії, канадській провінції Ньюфаундленд і на півострові Лабрадор цей день вважається державним святом.

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