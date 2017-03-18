Достопримечательности мира подсветили зеленым цветом ко Дню Святого Патрика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Достопримечательности по всему миру были подсвечены зелеными красками по случаю Дня Святого Патрика, небесного покровителя Ирландии, передает УНН со ссылкой на Euronews.
Среди извесных мест, которые были подсвечены, были Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Лондонский глаз, Ниагарский водопад и статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро.
Во всех странах, где чествуют Святого Патрика, люди нарядились в зеленое, пили пиво и устраивали парады. Масштабное красочное и музыкальное действо состоялось в Нью-Йорке. В США этот праздник давно приобрел популярность благодаря большой ирландской диаспоре.
Традиционные парады, фестивали и танцы кейли произошли и в самой Ирландии. Более 600 тысяч людей собрались полюбоваться традиционным костюмированным ходом в Дублине.
Как сообщал УНН, День святого Патрика - праздник, отмечаемый 17 марта в память святого Патрика. В Ирландии, Северной Ирландии, канадской провинции Ньюфаундленд и на полуострове Лабрадор этот день считается государственным праздником.