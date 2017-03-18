Достопримечательности мира подсветили зеленым цветом ко Дню Святого Патрика

Среди извесных мест, которые были подсвечены, были Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Лондонский глаз, Ниагарский водопад и статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро.

Во всех странах, где чествуют Святого Патрика, люди нарядились в зеленое, пили пиво и устраивали парады. Масштабное красочное и музыкальное действо состоялось в Нью-Йорке. В США этот праздник давно приобрел популярность благодаря большой ирландской диаспоре.

Традиционные парады, фестивали и танцы кейли произошли и в самой Ирландии. Более 600 тысяч людей собрались полюбоваться традиционным костюмированным ходом в Дублине.

Как сообщал УНН, День святого Патрика - праздник, отмечаемый 17 марта в память святого Патрика. В Ирландии, Северной Ирландии, канадской провинции Ньюфаундленд и на полуострове Лабрадор этот день считается государственным праздником.