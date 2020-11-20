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Визначився заключний півфіналіст підсумкового турніру АТР

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Серб Новак Джокович виборов заключну перепустку до 1/2 фіналу підсумкового турніру АТР, який триває у Лондоні, передає УНН.

У заключному матчі групового етапу перший номер посіву здолав німця Александра Звєрєва - 6:3, 7:6 (4).

Таким чином Джокович став останнім півфіналістом турніру, посівши друге місце в квартеті. У плей-офф йому буде протистояти тріумфатор в групі "Лондон-2020" австрієць Домінік Тім.

Переможцем групи "Токіо-1970" став росіянин Данило Медведєв, який ще зіграє свій заключний матч групового етапу із Дієго Шварцманом. Його опонентом по півфіналу стане іспанець Рафаель Надаль.

Примітно, що Підсумковий турнір ATP проводиться з 1970 року, найчастіше в ньому перемагав Роджер Федерер - шість разів.

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