Определился окончательный полуфиналист итогового турнира АТР

В заключительном матче группового этапа первый номер посева одолел немца Александра Зверева - 6:3, 7:6 (4).

Таким образом Джокович вышел в полуфинал турнира, заняв второе место в квартете. В плей-офф ему будет противостоять триумфатор в группе "Лондон-2020" австриец Доминик Тим.

Победителем группы "Токио-1970" стал россиянин Даниил Медведев, который еще сыграет свой заключительный матч группового этапа с Диего Шварцманом. Его оппонентом по полуфиналу станет испанец Рафаэль Надаль.

Примечательно, что Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего в нем побеждал Роджер Федерер - шесть раз.