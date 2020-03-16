Визначився третій півфіналіст Української хокейної ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Херсоні відбувся другий чвертьфінальний поєдинок плей-офф Української хокейної ліги між місцевим "Дніпром" і харківським МХК "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Боротьби у матчі не вийшло — 12:0 на користь господарів з Херсону. За них по дві шайби закинули Чернишенко, Янішевський і Матерухін, а також по одній Шибаєв, Афанасьєв, Жвачкін, Пугачьов, Дорофєєв та Ромащенко.
Таким чином, “Дніпро” з рахунком 2:0 в серії виграв путівку в півфінал плей-офф Української хокейної ліги, де вже 19 березня розпочне свою боротьбу на місце у фіналі. Суперником “щук” стане донецький “Донбас”.
Нагадаємо, що у серії “Крижані Вовки” — “Білий Барс” рахунок нічийний — 1:1. А напряму до піфіналу також пройшов ХК “Кременчук”.