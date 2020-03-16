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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108739 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110694 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109216 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119647 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102323 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106392 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106857 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Определился третий полуфиналист Украинской хоккейной лиги

Киев  •  УНН

 • 11921 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Херсоне состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги между местным “Днепром” и харьковским МХК “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Борьбы в матче не получилось — 12:0 в пользу хозяев из Херсона. Их по две шайбы забросили Чернышенко, Янишевский и Матерухин, а также по одной Шибаев, Афанасьев, Жвачкин, Пугачев, Дорофеев и Ромащенко.

Таким образом, “Днепр” со счетом 2:0 в серии выиграл путевку в полуфинал плей-офф Украинской хоккейной лиги, где уже 19 марта начнет свою борьбу на место в финале. Соперником “щук” станет донецкий “Донбасс”.

Напомним, что в серии “Ледяные Волки” — “Белый Барс” счет ничейный — 1:1. А напрямую к пифиналу также прошел ХК “Кременчуг”.

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