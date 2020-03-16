Определился третий полуфиналист Украинской хоккейной лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Херсоне состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги между местным “Днепром” и харьковским МХК “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Борьбы в матче не получилось — 12:0 в пользу хозяев из Херсона. Их по две шайбы забросили Чернышенко, Янишевский и Матерухин, а также по одной Шибаев, Афанасьев, Жвачкин, Пугачев, Дорофеев и Ромащенко.
Таким образом, “Днепр” со счетом 2:0 в серии выиграл путевку в полуфинал плей-офф Украинской хоккейной лиги, где уже 19 марта начнет свою борьбу на место в финале. Соперником “щук” станет донецкий “Донбасс”.
Напомним, что в серии “Ледяные Волки” — “Белый Барс” счет ничейный — 1:1. А напрямую к пифиналу также прошел ХК “Кременчуг”.