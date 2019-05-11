Визначився перший фіналіст "Мастерсу" в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Протистоянням серба Новака Джоковича та австрійця Домініка Тіма розпочалась півфінальна стадія ґрунтового "Мастерсу" (АТР-1000) в Мадриді, повідомляє УНН.
Перша ракетка світу у двох партіях обіграв 5-ту ракетку Тіма. Задля цього серб витратив 2 години і 25 хвилин, а також два сети, які закінчувалися тай-брейками – 7:6 (2), 7:6 (4).
В активі Джоковича три ейси, 1 подвійна помилка і 3/3 реалізованих брейкпойнтів. У австрійця 2 ейси, 2 подвійні.
Таким чином, даний вихід для серба в фінал "Мастерсу" став першим у сезоні.
Також додамо, у фінальному матчі Джокович зустрінеться з переможцем пари Стефаноc Ціціпас - Рафаель Надаль.
Нагадаємо, перша ракетка світу чоловічої генерації серб Новак Джокович зазнав поразки в четвертому колі "Мастерса" в Маямі.