Определился первый финалист "Мастерса" в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Противостоянием серба Новака Джоковича и австрийца Доминика Тима началась полуфинальная стадия грунтового "Мастерса" (АТР-1000) в Мадриде, сообщает УНН.
Первая ракетка мира в двух партиях обыграл 5-ю ракетку Тима. Для этого серб потратил 2 часа и 25 минут, а также два сета, которые заканчивались тай-брейками - 7: 6 (2), 7: 6 (4).
В активе Джоковича три эйса, 1 двойная ошибка и 3/3 реализованных брейкпойнтив. В австрийца 2 эйса, 2 двойные.
Таким образом, данный выход для серба в финал "Мастерса" стал первым в сезоне.
Также добавим, в финальном матче Джокович встретится с победителем пары Стефаноc Циципас - Рафаэль Надаль.
Напомним, первая ракетка мира мужской генерации серб Новак Джокович потерпел поражение в четвертом круге "Мастерса" в Майами.