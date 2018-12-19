Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 27825 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 66752 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 57619 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 72830 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89848 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86080 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 170746 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99638 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72475 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328423 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 9746 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 39505 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 7976 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 12697 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 10816 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 170746 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328423 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261638 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372587 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 27816 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15750 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21034 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26947 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47800 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу

Київ • УНН

 • 11696 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У півфінальному протистоянні Клубного чемпіонату світу з футболу в ОАЕ команда-господарка ФК "Аль-Айн" приймав аргентинський "Рівер Плейт", передає кореспондент УНН.

Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу

Швидкий гол на 3 хвилині гри шведського легіонера "Аль-Айна" Маркуса Берга. Доволі швидко протягом 5-ти хвилин аргентинці нівелювали відставання та ще й вийшли вперед завдяки дублю Борре.

Ситуація для клубу з ОАЕ врятував бразилець Кайо на старті другої половини. Далі гра перейшла в додаткові екстра-тайми, де більш вдалими опинилися футболісти "Аль-Айну".

Варто зазначити, що супротивник колективу з ОАЕ по фіналу стане відомим у зустрічі "Касіми" та мадридського "Реалу".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35