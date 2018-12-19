Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У півфінальному протистоянні Клубного чемпіонату світу з футболу в ОАЕ команда-господарка ФК "Аль-Айн" приймав аргентинський "Рівер Плейт", передає кореспондент УНН.
Швидкий гол на 3 хвилині гри шведського легіонера "Аль-Айна" Маркуса Берга. Доволі швидко протягом 5-ти хвилин аргентинці нівелювали відставання та ще й вийшли вперед завдяки дублю Борре.
Ситуація для клубу з ОАЕ врятував бразилець Кайо на старті другої половини. Далі гра перейшла в додаткові екстра-тайми, де більш вдалими опинилися футболісти "Аль-Айну".
Варто зазначити, що супротивник колективу з ОАЕ по фіналу стане відомим у зустрічі "Касіми" та мадридського "Реалу".