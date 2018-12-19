Определился первый финалист Клубного чемпионата мира

Быстрый гол на 3 минуте игры шведского легионера “Аль-Айна” Маркуса Берга. Довольно быстро в течение 5-ти минут аргентинцы нивелировали отставание да еще и вышли вперед благодаря дублю Борре.

Ситуация для клуба из ОАЭ спас бразилец Кайо на старте второй половины. Далее игра перешла в дополнительный экстра-тайм, где удачливее оказались футболисты “Аль-Айну”.

Стоит отметить, что противник коллектива из ОАЭ по финалу станет известным во встрече “Касима” и мадридского “Реала”.