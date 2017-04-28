Визначився формат наступного сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Загальні збори учасників української Прем'єр-Ліги ухвалили рішення про формат и план-календар чемпіонату на сезон 2017-18 років, передає УНН з посиланням на сайт Прем'єр-Ліги.
Напередодні Зборів Дирекція УПЛ розіслала всім клубам опитувальник із пропозиціями щодо згаданих питань. Більшість клубів підтримала план-календар чемпіонату-2017/18 і таку формулу його розіграшу:
• в наступному сезоні в УПЛ збережеться 12 клубів;
• розіграш чемпіонату відбуватиметься у два етапи: на I етапі буде зіграно 22 тури, на II етапі команди поділяться на дві шістки і в кожній буде зіграно по 10 турів;
• команда, яка посіла 12 місце в чемпіонаті УПЛ, напряму вилітає в Першу лігу, команди, які посіли 10 та 11 місця, зіграють у двоматчевому плей-оф із другою й третьою командами Першої ліги.
Варто відзначити, що невдовзі формат і план-календар чемпіонату УПЛ сезону-2017/18 будуть надіслані Виконавчому комітету ФФУ для подальшого затвердження.
Додамо, що у нинішньому сезоні 11 і 12 команди чемпіонату напряму, без розіграшу плей-оф вилітають у Першу Лігу.
Як повідомляв УНН, донецький “Шахтар” переграв “Динамо”.