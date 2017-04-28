Определился формат следующего сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Общее собрание участников украинской Премьер-Лиги приняло решение о формате и план-календарь чемпионата на сезон 2017-18 годов, передает УНН со ссылкой на сайт Премьер-Лиги.
Накануне собрания Дирекция УПЛ разослала всем клубам опросник с предложениями по упомянутым вопросам. Большинство клубов поддержала план-календарь чемпионата-2017/18 и такую формулу его розыгрыша:
• в следующем сезоне в УПЛ сохранится 12 клубов;
• розыгрыш чемпионата будет проходить в два этапа: на I этапе будет сыграно 22 тура, на II этапе команды делятся на две шестерки и в каждой будет сыграно по 10 туров;
• команда, которая заняла 12 место в чемпионате УПЛ, направления вылетает в Первую лигу, команды, занявшие 10 и 11 места, сыграют в двухматчевом плей-офф со второй и третьей командами Первой лиги.
Стоит отметить, что вскоре формат и план-календарь чемпионата УПЛ сезона 2017/18 будут направлены Исполнительному комитету ФФУ для дальнейшего утверждения.
Добавим, что в нынешнем сезоне 11 и 12 команды чемпионата напрямую, без розыгрыша плей-офф вылетают в Первую Лигу.
Как сообщал УНН, донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо".