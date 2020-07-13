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Визначилось місце проведення матчу Ліги націй між Німеччиною та Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Офіційний сайт Німецького футбольного союзу повідомив, що домашній поєдинок Ліги націй-2020/2021 Німеччина — Україна, який має відбутися 14 листопада, пройде в Лейпцигу, на домашньому стадіоні однойменного клубу "Ред Булл Арена", передає УНН ізпосиланням на сайт УАФ.

Старт зустрічі відбудеться о 21:45 за київським часом.

Також стало відоме місце проведення решти домашніх матчів бундестіму. Так, 3 вересня команда Йоахіма Лева прийматиме Іспанію у Штутгарті, а 13 жовтня зіграє зі Швейцарією в Кельні.

Нагадаємо, що “Динамо” у післяматчевій серії пенальті, у зустрічі з “Ворсклою”, виявилися сильнішими.

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