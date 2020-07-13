Определилось место проведения матча Лиги наций между Германией и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Официальный сайт Немецкого футбольного союза сообщил, что домашний поединок Лиги наций-2020/2021 Германия - Украина, который должен состояться 14 ноября, пройдет в Лейпциге, на домашнем стадионе одноименного клуба "Ред Булл Арена", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Старт встречи состоится в 21:45 по киевскому времени.
Также стало известно место проведения остальных домашних матчей бундестим. Так 3 сентября команда Йоахима Лева будет принимать Испанию в Штутгарте, а 13 октября сыграет со Швейцарией в Кельне.
Напомним, что “Динамо” в послематчевой серии пенальти, во встрече с “Ворсклой”, оказались сильнее.