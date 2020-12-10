Визначилися усі учасники плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

Одним із останніх учасників цього етапу став мадридський "Атлетіко", який у вирішальній зустрічі за другий рядок квартету А переміг "Зальцбург" – 2:0.

У наступному стадії турніру також виступатимуть: "Баварія" (Німеччина), "Атлетіко" Мадрид (Іспанія), "Реал" Мадрид (Іспанія), "Боруссія" М (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), "Порту" (Португалія ), "Ліверпуль" (Англія), "Аталанта" (Італія), "Челсі" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Боруссія" Д (Німеччина), "Лаціо" (Італія), "Ювентус" (Італія), "Барселона" (Іспанія), "Парі Сен-Жермен" (Франція), "РБ Лейпциг" (Німеччина).

Примітно, що по чотири клуби до 1/8 фіналу мають Німеччина та Іспанія, по три у Англії та Італії, і лише по одній команді пробилися із Франції та Португалії.

Зауважимо також, на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між собою не можуть зіграти команди з однієї групи, а також з однієї країни. Жеребкування цього раунду пройде 14 грудня.