Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По итогам заключительного соревновательного вечера групповой стадии Лиги чемпионов стали известны все 16 участников этапа 1/8 финала, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Одним из последних участников этого этапа стал мадридский "Атлетико", который в решающей встрече за вторую строчку квартета А победил "Зальцбург" - 2:0.
В следующей стадии турнира также выступят: "Бавария" (Германия), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Реал" (Испания), "Боруссия" М (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Ливерпуль" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Челси" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Лацио" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "СБ Лейпциг" (Германия).
Примечательно, что по четыре клуба в 1/8 финала имеют Германия и Испания, по три у Англии и Италии, и только по одной команде пробились из Франции и Португалии.
Отметим также, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между собой не могут сыграть команды из одной группы, а также из одной страны. Жеребьевка этого раунда пройдет 14 декабря.