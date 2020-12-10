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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76464 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100230 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116461 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151500 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199485 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195264 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282873 просмотра

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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. По итогам заключительного соревновательного вечера групповой стадии Лиги чемпионов стали известны все 16 участников этапа 1/8 финала, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Одним из последних участников этого этапа стал мадридский "Атлетико", который в решающей встрече за вторую строчку квартета А победил "Зальцбург" - 2:0.

В следующей стадии турнира также выступят: "Бавария" (Германия), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Реал" (Испания), "Боруссия" М (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Ливерпуль" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Челси" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Лацио" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "СБ Лейпциг" (Германия).

Примечательно, что по четыре клуба в 1/8 финала имеют Германия и Испания, по три у Англии и Италии, и только по одной команде пробились из Франции и Португалии.

Отметим также, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между собой не могут сыграть команды из одной группы, а также из одной страны. Жеребьевка этого раунда пройдет 14 декабря.

Украинские Национальные Новости

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