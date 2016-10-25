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Визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

Визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

Київ • УНН

 • 7353 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації.

Пари 1/8:

"Кремінь" (Кременчук) – "Будівельник" (Київ);

"Шамани-МАУП" (Київ) – "Хімік" (Южне);

"Миколаїв" - "Волиньбаскет" (Луцьк);

"Каштан" (Київ) – "Запоріжжя-ZOG";

"Хімік-2" (Южне) – "БІПА" (Одеса);

"Говерла" (Івано-Франківськ) – "Кривбас" (Кривий Ріг);

"Золотой Век" (Кропивницький) – "Черкаські Мавпи";

"Політехнік" (Харків) – "Дніпро".

Варто відзначити, що при жеребкуванні команди були розділені на два кошики: сіяні та несіяні.

Примітно,що подолати перші два етапи Кубка України та пробитися в 1/8 фіналу вдалося двом аматорським командам з Києва – "Шамани-МАУП" та "Каштан".

Нагадаємо,що за регламентом на цій стадії турніру 8 пар команд проведуть по 2 матчі за системою вдома/на виїзді. Попередні дні проведення матчів Кубка - 2 і 6 листопада.

Як повідомляв УНН, двоє баскетболістів "Запоріжжя" потрапили до символічної п’ятірки Суперліги.

 

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