Визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації.
Пари 1/8:
"Кремінь" (Кременчук) – "Будівельник" (Київ);
"Шамани-МАУП" (Київ) – "Хімік" (Южне);
"Миколаїв" - "Волиньбаскет" (Луцьк);
"Каштан" (Київ) – "Запоріжжя-ZOG";
"Хімік-2" (Южне) – "БІПА" (Одеса);
"Говерла" (Івано-Франківськ) – "Кривбас" (Кривий Ріг);
"Золотой Век" (Кропивницький) – "Черкаські Мавпи";
"Політехнік" (Харків) – "Дніпро".
Варто відзначити, що при жеребкуванні команди були розділені на два кошики: сіяні та несіяні.
Примітно,що подолати перші два етапи Кубка України та пробитися в 1/8 фіналу вдалося двом аматорським командам з Києва – "Шамани-МАУП" та "Каштан".
Нагадаємо,що за регламентом на цій стадії турніру 8 пар команд проведуть по 2 матчі за системою вдома/на виїзді. Попередні дні проведення матчів Кубка - 2 і 6 листопада.
Як повідомляв УНН, двоє баскетболістів "Запоріжжя" потрапили до символічної п’ятірки Суперліги.