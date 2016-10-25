Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Пары 1/8:

"Кремень" (Кременчуг) - "Будивельнык" (Киев)

"Шаманы-МАУП" (Киев) - "Химик" (Южный)

"Николаев" - "Волыньбаскет" (Луцк)

"Каштан" (Киев) - "Запорожье-ZOG";

"Химик-2" (Южный) - "БИПА" (Одесса)

"Говерла" (Ивано-Франковск) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Золотой Век" (Кропивницкий) - "Черкасские Мавпы";

"Политехник" (Харьков) - "Днепр".

Стоит отметить, что при жеребьевке команды были разделены на две корзины: сеяные и несеяные.

Примечательно, что преодолеть первые два этапа Кубка Украины и пробиться в 1/8 финала удалось двум любительским командам из Киева - "Шаманы-МАУП" и "Каштан".

Напомним, что по регламенту на этой стадии турнира 8 пар команд проведут по 2 матча по системе дома/на выезде. Предварительные дни проведения матчей Кубка - 2 и 6 ноября.

Как сообщал УНН, двое баскетболистов "Запорожья" попали в символическую пятерку Суперлиги.