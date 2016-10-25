Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Федерации баскетбола Украины состоялась жеребьевка 1/8 финала FreezeOil Кубка Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации.
Пары 1/8:
"Кремень" (Кременчуг) - "Будивельнык" (Киев)
"Шаманы-МАУП" (Киев) - "Химик" (Южный)
"Николаев" - "Волыньбаскет" (Луцк)
"Каштан" (Киев) - "Запорожье-ZOG";
"Химик-2" (Южный) - "БИПА" (Одесса)
"Говерла" (Ивано-Франковск) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
"Золотой Век" (Кропивницкий) - "Черкасские Мавпы";
"Политехник" (Харьков) - "Днепр".
Стоит отметить, что при жеребьевке команды были разделены на две корзины: сеяные и несеяные.
Примечательно, что преодолеть первые два этапа Кубка Украины и пробиться в 1/8 финала удалось двум любительским командам из Киева - "Шаманы-МАУП" и "Каштан".
Напомним, что по регламенту на этой стадии турнира 8 пар команд проведут по 2 матча по системе дома/на выезде. Предварительные дни проведения матчей Кубка - 2 и 6 ноября.
Как сообщал УНН, двое баскетболистов "Запорожья" попали в символическую пятерку Суперлиги.