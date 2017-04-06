Визначилися півфіналісти Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У столиці відбулася церемонія жеребкування півфінальної стадії розіграшу футбольного Кубка України сезону 2016/2017 років. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.
Жеребкування проходило серед п’яти команд-учасниць змагань – "Динамо" (Київ), "Дніпро" (Дніпро), "Миколаїв" (Миколаїв), "Шахтар" (Донецьк) та "Полтава" (Полтава).
Результати жеребкування (першими вказані команди-господарі):
"Шахтар" (Донецьк)/"Полтава" (Полтава) – "Дніпро" (Дніпро);
"Миколаїв" (Миколаїв) – "Динамо" (Київ).
Повідомляється, що базовий день проведення матчів 1/2 фіналу національного Кубку - 26 квітня.
Додамо також, чвертьфінальний матч турніру між "Полтавою" та "Шахтарем" не відбувся, а тому доля цього протистояння вирішиться після прийняття відповідного рішення КДК ФФУ.
Нагадаємо, "Динамо" мінімально обіграло "Нафтовик-Укрнафту" у Кубку України.