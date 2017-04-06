Определились полуфиналисты Кубка Украины по футболу

Жеребьевка проходила среди пяти команд-участниц соревнований - "Динамо" (Киев), "Днепр" (Днепр), "Николаев" (Николаев), "Шахтер" (Донецк) и "Полтава" (Полтава).

Результаты жеребьевки (первыми указаны команды-хозяева):

"Шахтер" (Донецк)/"Полтава" (Полтава) - "Днепр" (Днепр);

"Николаев" (Николаев) - "Динамо" (Киев).

Сообщается, что базовый день проведения матчей 1/2 финала национального Кубка - 26 апреля.

Добавим также, четвертьфинальный матч турнира между "Полтавой" и "Шахтером" не состоялся, а потому судьба этого противостояния решится после принятия соответствующего решения КДК ФФУ.

Напомним, "Динамо" минимально обыграло "Нефтяник-Укрнефть" в Кубке Украины.