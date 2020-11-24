Визначилися перші два учасники плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

Іспанська "Севілья" в гостях обіграла російський "Краснодар" 2:1. Голи у переможців в активі Ракітіча та Муніра.

"До перерви ми діяли добре. Забили швидкий гол, у нас були ще підходи. Однак у другому таймі господарі перебудувалися, і нам стало важче. Ми перебудувалися і поступово перехопили ініціативу ближче до кінця зустрічі. Хлопці показали характер. Перемога на останніх хвилинах говорить про нашу непохитну силу волі", - сказав коуч андалузців Лопетегі.

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В іншій грі квартету Е "Челсі" в гостях подужав опір французького "Ренну" – 2:1. За лондонців забивали Хадсон-Одоі та Олів'є Жиру.

Додамо, "Челсі" та "Севілья" набрали по 10 очок і гарантували собі перші два місця групи та вихід до 1/8 фіналу. У інших колективів по 1 балу.