Визначилися чотири новачки елітного дивізіону Ліги націй УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За підсумками заключних поєдинків шостого туру Ліги В Ліги націй УЄФА стали відомими імена переможців груп, передає УНН.
Збірна Австрії тільки на 4-й компенсованій хвилині забила м’яч у ворота Норвегії тим самим, зігравши внічию 1:1, та забезпечила собі перше місце квартету “1”. В активі австрійців 13 очок проти 10 у норвежців.
Виграш Чехії над Словаччиною (2:0) також приніс команді перепустку до елітного дивізіону. Чехи набрали 12 очок та обігнали Шотландію на два бали.
Угорщина впоралася із Туреччиною (2:0) і зуміла на фініші перегонів обігнати Росію, яка зазнала поразки 0:5 від Сербії. Угорці набрали 11 очок проти 8 у росіян.
Також збірна Уельсу завдяки перемозі над головним конкурентом Фінляндією (3:1) також отримала перепустку до Ліги А.
Примітно, що найкращим бомбардиром Ліги В став норвежець Ерік Холанд — 6 голів.
Додамо також, понизилися у класі в наступному сезоні в Лізі С виступатимуть: Північна Ірландія, Болгарія, Туреччина і Словаччина.