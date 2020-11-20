Определились четыре новичка элитного дивизиона Лиги наций УЕФА

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 31051 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 50489 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 63609 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 77384 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110195 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112907 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125296 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156078 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Определились четыре новичка элитного дивизиона Лиги наций УЕФА

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. По итогам заключительных поединков шестого тура Лиги В Лиги наций УЕФА стали известны имена победителей групп, передает УНН.

Сборная Австрии только на 4-й компенсированной минуте забила мяч в ворота Норвегии тем самым, сыграв вничью 1:1, и обеспечила себе первое место квартета “1”. В активе австрийцев 13 очков против 10 у норвежцев.

Выигрыш Чехии над Словакией (2:0) также принес команде путевку в элитный дивизион. Чехи набрали 12 очков и обогнали Шотландию на два балла.

Венгрия справилась с Турцией (2:0) и сумела на финише гонки обогнать Россию, потерпевшей поражение 0:5 от Сербии. Венгры набрали 11 очков против 8 у россиян.

Также сборная Уэльса благодаря победе над главным конкурентом Финляндией (3:1) также получила пропуск в Лигу А.

Примечательно, что лучшим бомбардиром Лиги В стал норвежец Эрик Холланд — 6 голов.

Добавим также, понизились в классе в следующем сезоне в Лиге С выступать Северная Ирландия, Болгария, Турция и Словакия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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