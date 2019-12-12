Визначились всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів - 2019/2020
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Італійська "Аталанта" стала останнім клубом, який вийшов до раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Таким чином стали відомі всі учасники раунду, повідомляє УНН.
Так, з групи "А" до плей-офф вийшли французькій "ПСЖ" (16 очок) та мадридський "Реал" (11 очок).
У групі "В" першу сходинку посіла мюнхенська "Баварія" (18 очок), а другу - лондонський "Тоттенгем" (10 очок).
З групи "С" у наступний раунд окрім "Аталанти" (7 очок), яка в останньому матчі групового раунду перемогла донецький "Шахтар" із рахунком 3:0, пробився "Манчестер Сіті" (14 очок).
Переможцями групи "D" стали італійський "Ювентус" (16 очок) та іспанський "Атлетіко" (10 очок).
З групи "Е" до плей-офф вийшли діючий володар трофею "Ліверпуль" (13 очок) та "Наполі" (12 очок), із поста головного тренера якого був звільнений Карло Анчелотті.
Каталонська "Барселона" (14 очок) перемогла в групі "F". Окрім Мессі та його партнерів до плей-офф вийшла дортмундська "Борусія" (10 очок).
У групі "G" на першій сходинці фінішував німецький "РБ Лейпциг", а на другій - французький "Ліон" (8 очок).
З останної групи "Н" у матчах на виліт будуть брати участь англійський "Челсі" та іспанська "Валенсія", які набрали однакову кількість очок - по 11.
Зазначимо, жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 відбудеться 16 грудня, о 13:00 за київським часом.