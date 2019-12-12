Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов - 2019/2020
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Итальянская "Аталанта" стала последним клубом, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Таким образом стали известны все участники раунда, сообщает УНН.
Так, из группы "А" в плей-офф вышли французской "ПСЖ" (16 очков) и мадридский "Реал" (11 очков).
В группе "В" первое место заняла мюнхенская "Бавария" (18 очков), а второе - лондонский "Тоттенхэм" (10 очков).
Из группы "С" в следующий раунд кроме "Аталанты" (7 очков), которая в последнем матче группового раунда победила донецкий "Шахтер" со счетом 3:0, пробился "Манчестер Сити" (14 очков).
Победителями группы "D" стали итальянский "Ювентус" (16 очков) и испанский "Атлетико" (10 очков).
Из группы "Е" в плей-офф вышли действующий обладатель трофея "Ливерпуль" (13 очков) и "Наполи" (12 очков), с поста главного тренера которого был уволен Карло Анчелотти.
Каталонская "Барселона" (14 очков) победила в группе "F". Кроме Месси и его партнеров в плей-офф вышла дортмундская "Боруссия" (10 очков).
В группе "G" на первой строчке финишировал немецкий "РБ Лейпциг", а на второй - французский "Лион" (8 очков).
Из последней группы "Н" в матчах на вылет будут участвовать английский "Челси" и испанская "Валенсия", которые набрали одинаковое количество очков - по 11.
Отметим, жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/2020 состоится 16 декабря, в 13:00 по киевскому времени.