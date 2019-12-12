Гаттузо змінив Анчелотті на посту головного тренера "Наполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Офіційний сайт італійського "Наполі" повідомив про зміни на тренерському містку клубу, інформує УНН.
Попри розгромну перемогу у заключній грі групової стадії Ліги чемпіонів над "Генком" (4:0), керівництво клубу вирішило звільнити італійця Карло Анчелотті.
Натомість новим тренером команди став Дженнаро Гаттузо. Про деталі призначення не повідомляється.
"Було легко погодитися очолити "Наполі". Це клуб, який має свої традиції і йде на провідних ролях в Італії. Думаю, що клуб підходить під мою тактичну схему (4-3-3), тут є потрібні футболісти. Головне для нас - знову почати перемагати. Ми повинні скоротити наш відрив від лідерів чемпіонату. Однак, потрібно показувати симпатичний футбол", - зізнався новий наставник.
Відзначимо, що раніше 41-річний Гаттузо був головним тренером "Мілана" з 2017-го по 2019-й роки.
Зауважимо, Анчелотті працював з неаполітанським клубом з 1 липня 2018 року – провів 72 матчі, і приніс команді звання віце-чемпіона Італії минулого сезону.