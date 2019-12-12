Гаттузо сменил Анчелотти на посту главного тренера "Наполи"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Официальный сайт итальянского "Наполи" сообщил об изменениях на тренерском мостике клуба, информирует УНН.
Несмотря на разгромную победу в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов над "Генк" (4:0), руководство клуба решило освободить итальянца Карло Анчелотти.
Зато новым тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. О деталях назначения не сообщается.
"Было легко согласиться возглавить "Наполи". Это клуб, который имеет свои традиции и идет на ведущих ролях в Италии. Думаю, что клуб подходит под мою тактическую схему (4-3-3), здесь есть нужные футболисты. Главное для нас - снова начать побеждать. Мы должны сократить наш отрыв от лидеров чемпионата. Однако, нужно показывать симпатичный футбол", - признался новый наставник.
Отметим, что ранее 41-летний Гаттузо был главным тренером "Милана" с 2017-го по 2019-й годы.
Заметим, Анчелотти работал с неаполитанским клубом с 1 июля 2018 - провел 72 матча и принес команде звание вице-чемпиона Италии прошлого сезона.