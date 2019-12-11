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Поразка від "Аталанти" відправила "Шахтар" в Лігу Європи

Поразка від "Аталанти" відправила "Шахтар" в Лігу Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У поєдинку 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" приймав італійську "Аталанту", передає кореспондент УНН.

На 15 хвилині "Шахтар" відзначився зусиллями Коваленка, але арбітр відмінив гол через офсайд іншого гравця "гірників". Стовідсотковий момент також втратив Мораес – кіпер здійснив сейв, перевівши м'яч трохи вище воріт.

Натомість в середині другої половини бельгієць Кастань з другої спроби заніс м'яч у сітку воріт Пятова після прострілу Гомеса. Погіршив шанси "Шахтаря" вилучення Додо на 77 хвилині за неспортивну поведінку. Через три хвилини "Аталанта" подвоїла результат, відзначився Пашаліч з передачі українця Руслана Маліновського.

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Примітно, що на останніх хвилинах Ісмаїлі поцілив у поперечину воріт італійців, натомість "Аталанта" в компенсований час забила втретє. Автором голу став Госенс – 0:3.

Зауважимо, Маліновський вийшов на поле на 61 хвилині, і відіграв до фінального свистка.

Додамо, що "Шахтар" з 6 впав на третє місце групи В – вихід у 1/16 фіналу Лігу Європи. "Аталанта" з 7 очками посіла друге місце і одержала путівку до плей-офф Ліги чемпіонів.

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