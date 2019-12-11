Поражение от "Аталанты" отправило "Шахтер" в Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В поединке 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" принимал итальянскую "Аталанту", передает корреспондент УНН.
На 15 минуте "Шахтер" отличился усилиями Коваленко, но арбитр отменил гол из-за офсайда другого игрока "горняков". Стопроцентный момент также потерял Мораес - кипер совершил сейв, переведя мяч чуть выше ворот.
Зато в середине второй половины бельгиец Кастано со второй попытки занес мяч в сетку ворот Пятова после прострела Гомеса. Ухудшило шансы "Шахтера" изъятие Додо на 77 минуте за неспортивное поведение. Через три минуты "Аталанта" удвоила результат, отличился Пашалич после передачи украинца Руслана Малиновского.
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Примечательно, что на последних минутах Исмаили попал в перекладину ворот итальянцев, а "Аталанта" в компенсированное время забила третий раз. Автором гола стал Госенс - 0:3.
Отметим, Малиновский вышел на поле на 61 минуте, и сыграл до финального свистка.
Добавим, что "Шахтер" с 6 упал на третье место группы В - выход в 1/16 финала Лиги Европы. "Аталанта" с 7 очками заняла второе место и получила путевку в плей-офф Лиги чемпионов.