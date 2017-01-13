Визначились усі суперники "Динамо" на першому зборі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Визначився список суперників київського "Динамо" на першому тренувальному зборі в Іспанії, до якого додалися ще дві команди. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Заключними спаринг-партнерами стануть австрійський "Ліферінг", а також добре знайомий "біло-синім" завдяки минулорічним зимовим зборам південнокорейський "Сувон Самсунг Блувінгз".
Крім того, змінено дату проведення контрольного матчу з софійським "ЦСКА". Ця гра закриватиме програму підготовки "Динамо" на першому зборі та відбудеться 30-го січня, а не 25-го, як планувалося раніше.
До вашої уваги актуальний календар матчів на першому зборі:
21.01.17. "Динамо" – "Санкт-Паулі" (Німеччина);
22.01.17. "Динамо" – "Тяньцзинь Теда" (Китай);
25.01.17. "Динамо" – "Ліферінг" (Австрія);
29.01.17. "Динамо" – "Сувон Самсунг Блувінгз" (Південна Корея);
30.01.17. "Динамо" – "ЦСКА" (Софія, Болгарія).
Як повідомляв УНН, гравці київського "Динамо" розпочали індивідуальні тренування перед зборами.