Определились все соперники "Динамо" на первом сборе в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Определился список соперников киевского "Динамо" на первом тренировочном сборе в Испании, к которому добавились еще две команды. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Заключительными спарринг-партнерами станут австрийский "Лиферинг", а также хорошо знакомый "бело-синим" благодаря прошлогодним зимним сборам южнокорейский "Сувон Самсунг Блувингз".
Кроме того, изменена дата проведения контрольного матча с софийским "ЦСКА". Эта игра будет закрывать программу подготовки "Динамо" на первом сборе и состоится 30-го января, а не 25-го, как планировалось ранее.
Вашему вниманию актуальный календарь матчей на первом сборе:
21.01.17. "Динамо" - "Санкт-Паули" (Германия);
22.01.17. "Динамо" - "Тяньцзинь Теда" (Китай)
25.01.17. "Динамо" - "Лиферинг" (Австрия)
29.01.17. "Динамо" - "Сувон Самсунг Блувингз" (Южная Корея)
30.01.17. "Динамо" - "ЦСКА" (София, Болгария).
Как сообщал УНН, игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки перед сборами .