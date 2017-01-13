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Определились все соперники "Динамо" на первом сборе в Испании

Определились все соперники "Динамо" на первом сборе в Испании

Киев • УНН

 • 10780 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Определился список соперников киевского "Динамо" на первом тренировочном сборе в Испании, к которому добавились еще две команды. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Заключительными спарринг-партнерами станут австрийский "Лиферинг", а также хорошо знакомый "бело-синим" благодаря прошлогодним зимним сборам южнокорейский "Сувон Самсунг Блувингз".

Кроме того, изменена дата проведения контрольного матча с софийским "ЦСКА". Эта игра будет закрывать программу подготовки "Динамо" на первом сборе и состоится 30-го января, а не 25-го, как планировалось ранее.

Вашему вниманию актуальный календарь матчей на первом сборе:

21.01.17. "Динамо" - "Санкт-Паули" (Германия);

22.01.17. "Динамо" - "Тяньцзинь Теда" (Китай)

25.01.17. "Динамо" - "Лиферинг" (Австрия)

29.01.17. "Динамо" - "Сувон Самсунг Блувингз" (Южная Корея)

30.01.17. "Динамо" - "ЦСКА" (София, Болгария).

Как сообщал УНН, игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки перед сборами .

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