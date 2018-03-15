Визначились усі півфіналісти Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Англійські, іспанський та португальський клуби пробилися до півфіналу Юнацької ліги УЄФА (аналог дорослої Ліги чемпіонів) серед 19-річних, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Спочатку “Порту”, обігравши “Тотенхем” з рахунком 2:0, подбав про те, щоб півфінали не стали справою виключно англійських і іспанських команд. Трохи пізніше до “драконів” приєдналася “Барселона”, яка вибила співвітчизників з “Атлетіко” — 2:0. Далі “Манчестер Сіті” обіграв по пенальті “Ліверпуль” (2:1), а “Реал” поступився на своєму полі “Челсі” (2:4).
Зазначимо, що “Манчестер Сіті” в наступному раунді побореться з “Барселоною”, а “Порту” зустрінеться з “Челсі”.
Додамо також, матчі фінальної стадії традиційно пройдуть на стадіоні “Коловре” в Ньоні навпроти штаб-квартири Європейського футбольного союзу 20-го квітня 1/2 фіналу і 23-го — вирішальна гра.