Определились все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Английские, испанский и португальский клубы пробились в полуфинал Юношеской лиги УЕФА (аналог взрослой Лиги чемпионов) среди 19-летних, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Сначала “Порту”, обыграв “Тоттенхэм” со счетом 2:0, позаботился о том, чтобы полуфиналы не стали делом исключительно английских и испанских команд. Чуть позже к “драконам” присоединилась “Барселона”, которая выбила соотечественников с “Атлетико” — 2:0. Далее “Манчестер Сити” обыграл по пенальти “Ливерпуль” (2:1), а “Реал” уступил на своем поле “Челси” (2:4).
Отметим, что “Манчестер Сити” в следующем раунде сразится с “Барселоной”, а “Порту” встретится с “Челси”.
Добавим также, матчи финальной стадии традиционно пройдут на стадионе “Коловрэ” в Ньоне напротив штаб-квартиры Европейского футбольного союза 20 апреля 1/2 финала и 23-го — решающая игра.