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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27514 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42552 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47276 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97146 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88381 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103256 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110232 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Определились все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Английские, испанский и португальский клубы пробились в полуфинал Юношеской лиги УЕФА (аналог взрослой Лиги чемпионов) среди 19-летних, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Сначала “Порту”, обыграв “Тоттенхэм” со счетом 2:0, позаботился о том, чтобы полуфиналы не стали делом исключительно английских и испанских команд. Чуть позже к “драконам” присоединилась “Барселона”, которая выбила соотечественников с “Атлетико” — 2:0. Далее “Манчестер Сити” обыграл по пенальти “Ливерпуль” (2:1), а “Реал” уступил на своем поле “Челси” (2:4).

Отметим, что “Манчестер Сити” в следующем раунде сразится с “Барселоной”, а “Порту” встретится с “Челси”.

Добавим также, матчи финальной стадии традиционно пройдут на стадионе “Коловрэ” в Ньоне напротив штаб-квартиры Европейского футбольного союза 20 апреля 1/2 финала и 23-го — решающая игра.

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