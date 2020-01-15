Визначились суперники "Шахтаря" на першому зимовому тренувальному зборі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Донецький "Шахтар" оголосив спаринг-партнерів на перший зимовий збір, що пройде в Туреччині. Про це інформує сайт "помаранчево-чорних", передає УНН.
Підопічні Луїша Каштру відправляться в турецький Белек 20 січня, де заплановано проведення 3-х контрольних матчів:
25 січня о 16:00 “Шахтар” — “Лех” (Польща)
26 січня (16:00) “Шахтар” — “Войводіна” (Сербія)
30 січня (09:00) “Шахтар” — “Словацко” (Чехія).
Відзначимо, що “Войводіна” після 20 турів чемпіонату Сербії займає третє місце із 42 очками, “Лех” з 31 балом 5-й в польській першості, а “Словацко” (32) — 6-й.
Примітно, що перший етап підготовки завершиться 30 січня, а вже 2 лютого стартуватиме другий збір, в рамках якого “оранжево-чорні” проведуть ще 4 спаринги.