Определились соперники "Шахтера" на первом зимнем тренировочном сборе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Донецкий "Шахтер" объявил спарринг-партнеров на первый зимний сбор, который пройдет в Турции. Об этом сообщает сайт "оранжево-черных", передает УНН.
Подопечные Луиша Каштру отправятся в турецкий Белек 20 января, где запланировано проведение 3-х контрольных матчей:
25 января в 16:00 “Шахтер” — “Лех” (Польша)
26 января (16:00) “Шахтер” — “Войводина” (Сербия)
30 января (9:00) “Шахтер” — “Словацко” (Чехия).
Отметим, что “Войводина” после 20 туров чемпионата Сербии занимает третье место с 42 очками, “Лех” с 31 баллом 5-й в польской первенства, а “Словацко” (32) — 6-й.
Примечательно, что первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого “оранжево-черные” проведут еще 4 спарринга.