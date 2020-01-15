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Определились соперники "Шахтера" на первом зимнем тренировочном сборе

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 января. УНН. Донецкий "Шахтер" объявил спарринг-партнеров на первый зимний сбор, который пройдет в Турции. Об этом сообщает сайт "оранжево-черных", передает УНН.

Определились соперники "Шахтера" на первом зимнем тренировочном сборе

Подопечные Луиша Каштру отправятся в турецкий Белек 20 января, где запланировано проведение 3-х контрольных матчей:

25 января в 16:00 “Шахтер” — “Лех” (Польша)

26 января (16:00) “Шахтер” — “Войводина” (Сербия)

30 января (9:00) “Шахтер” — “Словацко” (Чехия).

Отметим, что “Войводина” после 20 туров чемпионата Сербии занимает третье место с 42 очками, “Лех” с 31 баллом 5-й в польской первенства, а “Словацко” (32) — 6-й.

Примечательно, что первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого “оранжево-черные” проведут еще 4 спарринга.

Украинские Национальные Новости

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