Визначились потенційні суперники "Динамо" по жеребкуванню ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За підсумками проведених матчів 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу в турнірі, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Єдиним представником від України в єврокубках залишилось київське "Динамо". Команда Хацкевича на наступному етапі може зустрітися з однією з 13 команд:
"Арсенал" (Англія), "Челсі" (Англія), "Наполі" (Італія), "Інтер" (Італія), "Вільярреал" (Іспанія), "Валенсія" (Іспанія), "Севілья" (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Динамо" (Загреб, Хорватія), "Ренн" (Франція), "Айнтрахт" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Славія" (Чехія).
Примітно, що дві інші команди – пітерський "Зеніт" та "Краснодар" – не можуть випасти "Динамо", оскільки УЄФА розводить клуби з України та Росії аж до фінального матчу.
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Додамо, матчі стадії 1/8 фіналу відбудуться 7 та 14 березня.