Определились потенциальные соперники "Динамо" по жеребьевке ЛЕ

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8 марта, 13:20 • 61693 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. По итогам проведенных матчей 1/16 финала Лиги Европы определились 16 команд, которые продолжат борьбу в турнире, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Единственным представителем Украины в еврокубках осталось киевское "Динамо". Команда Хацкевича на следующем этапе может встретиться с одной из 13 команд:
"Арсенал" (Англия), "Челси" (Англия), "Наполи" (Италия), "Интер" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия)," Динамо "(Загреб, Хорватия)," Ренн "(Франция)," Айнтрахт" (Германия), "Бенфика"(Португалия), "Славия" (Чехия).

Примечательно, что две другие команды - питерский "Зенит" и "Краснодар" - не могут выпасть "Динамо", поскольку УЕФА разводит клубы из Украины и России до финального матча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дебютный гол Соля вывел "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы

Добавим, матчи стадии 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.

Украинские Национальные Новости

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