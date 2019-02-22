Определились потенциальные соперники "Динамо" по жеребьевке ЛЕ

Единственным представителем Украины в еврокубках осталось киевское "Динамо". Команда Хацкевича на следующем этапе может встретиться с одной из 13 команд:

"Арсенал" (Англия), "Челси" (Англия), "Наполи" (Италия), "Интер" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия)," Динамо "(Загреб, Хорватия)," Ренн "(Франция)," Айнтрахт" (Германия), "Бенфика"(Португалия), "Славия" (Чехия).



Примечательно, что две другие команды - питерский "Зенит" и "Краснодар" - не могут выпасть "Динамо", поскольку УЕФА разводит клубы из Украины и России до финального матча.



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Добавим, матчи стадии 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.