Визначились новачки майбутнього сезону української Суперліги з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. ВК "Полтавчанка" і "Аланта" з Дніпра вийшли в жіночу Суперлігу України з волейболу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФВУ.
ВК "Аланта" поповнила Суперлігу завдяки перемозі у фіналі чотирьох Вищої ліги. Натомість команда з Полтави грала в перехідних матчах з останньою командою Суперліги – "Білозгар-Медуніверситет". "Полтавчанка" здобула три перемоги з рахунком - 3:2, 3:1 і 3:0.
Примітно, що вінницька команда опустилася до Вищої ліги України.
Нагадаємо, що через спалах коронавірусу чемпіонати України з волейболу були призупинені.