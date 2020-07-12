Визначились новачки майбутнього сезону української Суперліги з волейболу

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КИЇВ. 12 липня. УНН. ВК "Полтавчанка" і "Аланта" з Дніпра вийшли в жіночу Суперлігу України з волейболу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФВУ.

ВК "Аланта" поповнила Суперлігу завдяки перемозі у фіналі чотирьох Вищої ліги. Натомість команда з Полтави грала в перехідних матчах з останньою командою Суперліги – "Білозгар-Медуніверситет". "Полтавчанка" здобула три перемоги з рахунком - 3:2, 3:1 і 3:0.

Примітно, що вінницька команда опустилася до Вищої ліги України.

Нагадаємо, що через спалах коронавірусу чемпіонати України з волейболу були призупинені. 

Українські Національні Новини

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