Определились новички предстоящего сезона украинской Суперлиги по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. ВК "Полтавчанка" и "Аланта" из Днепра вышли в женскую Суперлигу Украины по волейболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФВУ.
ВК "Аланта" пополнила Суперлигу благодаря победе в финале четырех Высшей лиги. Зато команда из Полтавы играла в переходных матчах с последней командой Суперлиги - "Билозгар-Медуниверситет". "Полтавчанка" одержала три победы со счетом - 3:2, 3:1 и 3:0.
Примечательно, что винницкая команда опустилась в Высшую лигу Украины.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса чемпионаты Украины по волейболу были приостановлены.