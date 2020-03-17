Федерація волейболу України призупинила проведення національних чемпіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Федерація волейболу України заявила про рішення призупинити чемпіонати України у зв'язку з протидією коронавірусу, передає УНН з посиланням на ФВУ.
“У зв’язку із запровадженням карантину на всій території нашої держави та ускладненням ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, Директорат ГО ФВУ повідомляє, що XXIX чемпіонат України сезону 2019/2020 років в усіх лігах тимчасово призупиняється до закінчення терміну карантину — 3 квітня. Терміни відновлення всіх змагань і проведення наступних матчів будуть повідомлені додатково”, — сказано в заяві федерації.
Примітно, що за підсумками регулярного чемпіонату лідерами змагань у чоловіків є “Барком-Кажани” та “Прометей” у жінок.