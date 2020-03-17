Федерация волейбола Украины приостановила проведение национальных чемпионатов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Федерация волейбола Украины заявила о решении приостановить чемпионаты Украины в связи с противодействием коронавирусу, передает УНН со ссылкой на ФВУ.
“В связи с введением карантина на всей территории нашего государства и осложнением ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, Директорат ОО ФВУ сообщает, что XXIX чемпионат Украины сезона 2019/2020 годов во всех лигах временно приостанавливается до истечения срока карантина — 3 апреля. Сроки восстановления всех соревнований и проведения следующих матчей будут сообщены дополнительно”, — говорится в заявлении федерации.
Примечательно, что по итогам регулярного чемпионата лидерами соревнований у мужчин является “Барком-Летучие мыши” и “Прометей” у женщин.