Визначились фіналісти олімпійського чоловічого турніру з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Пхьончхані завершилися півфінальні протистояння хокейного турніру на Олімпійських іграх 2018 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У першій баталії олімпійські атлети Росії розібралися із Чехією 3:0. В іншій грі Німеччині вдалося обіграти родоначальників даного виду спорту Канаду. Після двох періодів європейці лідирували 4:1, але протистояння закінчилося тільки з однією шайбою переваги — 4:3.
Таким чином, у боротьбі за “золото” ОАР протистоятиме Німеччині, а за бронзові нагороди Канада зійдеться з Чехією.
Нагадаємо, що на Олімпіаді у Кореї не беруть участь хокеїсти НХЛ.