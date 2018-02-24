Визначились фіналісти олімпійського чоловічого турніру з хокею

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Пхьончхані завершилися півфінальні протистояння хокейного турніру на Олімпійських іграх 2018 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У першій баталії олімпійські атлети Росії розібралися із Чехією 3:0. В іншій грі Німеччині вдалося обіграти родоначальників даного виду спорту Канаду. Після двох періодів європейці лідирували 4:1, але протистояння закінчилося тільки з однією шайбою переваги — 4:3.

Таким чином, у боротьбі за “золото” ОАР протистоятиме Німеччині, а за бронзові нагороди Канада зійдеться з Чехією.

Нагадаємо, що на Олімпіаді у Кореї не беруть участь хокеїсти НХЛ.

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