Определились финалисты олимпийского мужского турнира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Пхенчхане завершились полуфинальные противостояния хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В первой баталии олимпийские атлеты России разобрались с Чехией 3:0. В другой игре Германии удалось обыграть родоначальников данного вида спорта Канаду. После двух периодов европейцы лидировали 4:1, но противостояние закончилось только с одной шайбой преимущества — 4:3.
Таким образом, в борьбе за “золото” ОАР противостоять Германии, а за бронзовые награды Канада сойдется с Чехией.
Напомним, что на Олимпиаде в Корее не участвуют хоккеисты НХЛ.