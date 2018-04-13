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Визначились дата і час проведення півфіналів Кубку України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Стали відомі місця проведення поєдинків 1/2 фіналу розіграшу футбольного Кубка України сезону-2017/2018, а також час початку матчів. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.

За вихід до фіналу змагатимуться три команди Прем’єр-ліги — донецький “Шахтар”, київське “Динамо” та “Маріуполь”, — а також представник другої ліги, СК “Дніпро-1”.

Обидва матчі пройдуть 18 квітня о 19:00:

У Харкові на ОСК “Металіст” — “Шахтар” (Донецьк) — “Маріуполь” (Маріуполь).

У Дніпрі на стадіоні “Дніпро-Арена” — СК “Дніпро-1” (Дніпро) — “Динамо” (Київ).

Як повідомляв УНН, фінальний поєдинок турніру пройде на “Дніпро-Арені”.

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